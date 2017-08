Murillo III destaca la actuación de Panamá en el Mundial Sub-12

Después de la victoria lograda este jueves en horas de la madrugada ante Sudáfrica por 13-2 en ronda de consolación, el mánager de Panamá José Murillo III destacó la actuación del equipo nacional en la Copa del Mundo Sub-12, a pesar de que no se logró avanzar a la ronda que daba medallas.

Panamá terminó la primera fase empate con Nicaragua y Corea del Sur, todos con marca de 3-2, pero la diferencia de carreras permitidas no le fue favorable y quedó fuera de la denominada súper ronda.

Murillo III explicó que el equipo terminó empatado en el segundo lugar en el grupo B y que por las situaciones de desempate se demuestra que el equipo estuvo bien preparado para este Mundial, que se desarrolla en Taiwán.

“Si no hubiéramos estado bien preparados, no le hubiéramos ganado a Corea de la manera que le ganamos; no por el jonrón de Adán (Sánchez), sino por la defensa de ese día”, afirmó el técnico de acuerdo con una entrevista que divulgó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Agregó que se jugó parejo con Nicaragua durante tres episodios, luego que por aspectos del juego como movimientos ilegales del lanzador y pass ball, le anotaron cuatro carreras una entrada.

“Consideramos que jugamos a un buen nivel, comparado a los otros equipos hay que decir que tuvieron bien preparados”, argumentó Murillo III. “Se habla que Panamá entrenó un mes; un mes no es nada, pero ese mes nos sirvió a nosotros de no hacer el ridículo acá”.

En el partido de este jueves ante el cuadro sudafricano, el triunfo se lo acreditó Denis Victoria, quien trabajó cuatro entradas.

La ofensiva canalera de 11 imparables del equipo istmeño fue liderada por Adán Sánchez, quien se fue 2-2, incluyendo un cuadrangular; Dimas Oda de 3-2, dos producidas; y Emanuel Villarreal de 3-2, tres producidas.

Tras superar a Sudáfrica, el equipo panameño enfrentará este viernes en horas de la madrugada a República Checa y cierra la ronda de consolación este sábado ante Brasil.

El puesto más alto que puede lograr la novena istmeña es el séptimo.