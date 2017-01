Murray y Djokovic disputarán la final en Doha

El británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, primero y segundo del mundo, se clasificaron este viernes para la final del torneo de tenis masculino de Doha, donde se enfrentarán en un duelo por todo lo alto.

A esa final llegará con más desgaste Djokovic, que tuvo que salvar hasta cinco bolas de partido antes de poder ganar al español Fernando Verdasco.

Djokovic ganó por 4-6, 7-6 (9/7) y 6-3, después de haber rozado la eliminación en la segunda manga, en la que Verdasco no supo acertar en los momentos decisivos.

En el tie break tuvo cuatro puntos para ganar el partido cuando se colocó 6-2 a favor y luego otro al situarse 7-6 arriba.

El número dos mundial tuvo por lo tanto muchos problemas ante el 42 del ranking, pero pudo sobrevivir en un torneo en el que es el defensor del título y en el que perdió su primer set en casi dos años.

"Ha sido uno de los partidos más emocionantes que he jugado. No he salvado cinco bolas de partidos muchas veces", admitió Djokovic, que ya consiguió una hazaña así en otras dos ocasiones (ante Murray en 2012 y contra el francés Florent Serra en 2009).

"Estoy feliz porque necesito este tipo de partidos, esta especie de subidón de confianza para lo que viene" en el torneo y la temporada, añadió, asegurando que podría jugar hasta los 40 años. Nole cumplirá pronto 30 años.

Su adversario en la final será el escocés Andy Murray, número uno del mundo, que se impuso en dos sets al checo Tomas Berdych (6-3, 6-4), décimo del ranking.

Murray sumó su victoria 28 seguida en partidos oficiales. Jugó este viernes 41 minutos menos que Djokovic.

La estrella británica perdió la pasada semana ante el belga David Goffin en las semifinales del torneo de Abu Dabi, pero se trataba de una cita de exhibición, no puntuable para el circuito de la ATP.

Murray tuvo en esta ocasión contra Berdych menos problemas que en la ronda anterior, el jueves ante el español Nicolás Almagro, con el que tuvo que batallar mucho para ganar los dos sets y poder sellar su pasaje a la siguiente ronda.

"La de mañana (contra Djokovic) será una gran prueba. Para comenzar el año está bien poder enfrentarte a uno de los mejores del mundo", afirmó el número uno, que se verá las caras por ocasión 36 con su amigo serbio.

Djokovic domina su historial de enfrentamientos, con 25 victorias, pero Murray se impuso en el último partido entre ambos, en noviembre en el Masters de final de temporada en Londres.

El Abierto de Doha, en Catar, se disputa sobre superficie dura y reparte 1 millón 237 mil 190 dólares en premios. Agencia AFP