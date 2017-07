Nacionales barren a Rojos con histórico jonrón de Zimmerman

Ryan Zimmerman impuso un récord de franquicia para los Nacionales con un jonrón solitario, y Bryce Harper aportó un cuadrangular más este lunes para que Washington venciera 6-1 a los Rojos y completara su barrida de cuatro juegos en Cincinnati.

El jonrón 235 de Zimmerman en su carrera lo colocó sobre el dominicano Vladimir Guerrero con la mayor cantidad en la historia de los Expos y los Nacionales.

Con 9 victorias en 11 partidos, Washington se encuentra en su mejor posición del año, 20 juegos sobre el promedio de .500 (56-36).

Stephen Strasburg (10-3) se recuperó de su apertura más breve de la temporada ponchando a 11 en siete innings y permitiendo cuatro hits, entre ellos un vuelacerca del venezolano Eugenio Suárez.

El abridor Scott Feldman (7-7) cargó con la derrota al durar una entrada. Concedió un doblete, un sencillo, el cuadrangular de tres carreras de Harper y el batazo de Zimmerman en sus primeros 12 lanzamientos.

Feldman salió del juego tras enfrentar a nueve bateadores y recibir cinco carreras en 33 lanzamientos. El dominicano Wandy Peralta y el cubano Raisel Iglesias lanzaron una entrada en blanco cada uno por Cincinnati.

