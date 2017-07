Nadal avanza a octavos de final

El tenista español Rafael Nadal, número dos mundial, se impuso este viernes al ruso Karen Khachanov y se clasificó a octavos de final de Wimbledon, donde se medirá al luxemburgués Gilles Muller.

Nadal venció al 34 del mundo por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/3) y lleva 28 sets consecutivos ganados en torneos de Grand Slam, al no haber perdido ni uno en Roland Garros ni en Londres. El jugador que tiene la marca absoluta es Roger Federer, con 36.

Parecía que su marca peligraba, porque en la tercera manga salvó una bola de set. Si alcanza la final, Nadal recuperaría el número uno mundial del ranking de la ATP, que perdió hace tres años.

El ganador de 15 torneos del Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010) se medirá en la siguiente ronda al veterano Muller, de 34 años, 26 del mundo, un jugador de saque y volea que alcanzó la cuarta ronda en Londres por primera vez en su carrera.

De conquistar Wimbledon y Roland Garros el mismo año, Nadal igualaría el récord del sueco Bjorn Borg, que lo hizo en tres ocasiones.

El mallorquín vuelve a los 31 años al torneo del Grand Slam sobre hierba de Londres tras la ausencia del año pasado, a la que precedieron tres ediciones desastrosas.

Nadal cayó en primera ronda en 2013, ante Steve Darcis (135 del mundo), en cuarta ronda en 2014, ante Nick Kyrgios (144) y en segunda ronda en 2015, ante Dustin Brown (102).

AZARENKA GANA

La ex número uno mundial del tenis femenino, la bielorrusa Victoria Azarenka, venció este viernes a la británica Heather Watson por 3-6, 6-1 y 6-4 y pasó a octavos de final de Wimbledon.

En su segundo torneo y primero del Grand Slam desde que tomó un año sabático para tener a su primer hijo, en diciembre, Azarenka aspira a convertirse en la primera mamá en conquistar Wimbledon en 37 años.

Azarenka, que alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2011 y 2012, se medirá a la número dos del mundo, la rumana Simona Halep, en un torneo más abierto que nunca por la ausencia de la estadounidense Serena Williams, embarazada.

La gran esperanza local, Yohanna Konta, se impuso a la griega María Sakkari y se medirá a la francesa Caroline García en la cuarta ronda.

La espeluznante lesión en la rodilla de la tenista estadounidense Bethanie Mattek-Sands, que el jueves fue sometida a más pruebas, puso el foco en el estado de la hierba de las canchas de Wimbledon.

El día de la lesión, la jugadora francesa Kristina Mladenovic disputó su partido en la cancha 18 y al acabar -cayó eliminada-, dijo que su única inquietud había sido no lesionarse.

La francesa explicó que ella y su rival pidieron cancelar el partido, pero que les dijeron que había que seguir.

"Creo que todo el mundo puede verlo. En primer lugar, el color de la cancha, que ya no queda hierba, que la línea de fondo, por donde corremos, resbala mucho, no hay hierba. No es ni siquiera tierra batida, no es plana".

"Tienes que correr ligera y no pisar muy fuerte ni hacer mucha fuerza (...) Estoy muy contenta de no haberme lesionado".

Los organizadores respondieron "la preparación de las canchas ha seguido los mismos meticulosos estándares de años anteriores.

La hierba es una superficie natural, y es habitual que las líneas de fondo muestren signos de deterioro por el uso después de cuatro días".