Nueva York será el escenario para la próxima defensa del panameño Jezreel Corrales

El campeón mundial de las 130 libras, el panameño Jezreel Corrales, realizará la tercera defensa de su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 21 de octubre en la ciudad estadounidense de Nueva York ante el boricua Alberto Machado.

Golden Boy Promotions, la empresa que organiza la velada boxística, ya tenía un acuerdo entre las partes de ambos púgiles para el pleito y solo restaba concretar la fecha y la sede, lo cual se anunció este lunes por la noche.

"Estoy muy emocionado por pelear por segunda vez en HBO (uno de los grandes patrocinadores televisivos del mercado estadounidense), pero esta vez será en el combate estelar de este gran evento", fue lo que comentó el Invisible Corrales (22-1, 8KO) en un comunicado de la promotora.

"Sé que Alberto Machado es un peleador fuerte, pero yo también soy fuerte e inteligente. Sé que mi estilo de pelea le dará muchos problemas a él. Estoy confiado en que defenderé mi título por tercera vez de forma exitosa".

WBA Super World Super Featherweight Champion @CorralesJezreel is set to face NABO and NABA Champion @xplosivomachado 10/21 @TurningStonepic.twitter.com/4WbDMweXz4