Occidente, Panamá Este y Colón avanzan a la siguiente ronda del torneo juvenil

Las selecciones de Chiriquí Occidente, Panamá Este y Colón se clasificaron a la ronda de los mejores ocho equipos del campeonato nacional de béisbol juvenil.

Occidente, los Potros del Este y los Bip Bip de Colón se unen al ya clasificado Los Santos en la fase que debe comenzar este sábado.

Los occidentales se ganaron el pase al blanquear a Herrera, por pizarra de 2 carreras por 0, en partido que se realizó en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, de Puerto Armuelles.

El partido lo ganó el lanzador Rigoberto Miranda, lo perdió el lanzador Oliver Lezcano.

Por su parte, Panamá Este derrotó en su casa a la novena de Darién, por abultamiento de carreras 10 por 0, en siete episodios, en un encuentro que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson, de Chepo.

El diestro Darisnel Melgar fue el ganador.

OTROS PARTIDOS

Los Santos se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones, al vencer a Veraguas 6 carreras por 3, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé.

Además, Chiriquí, viniendo de atrás, le ganó al equipo de Bocas del Toro 6 carreras por 5, en un vibrante partido que se celebró en el Estadio Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Panamá Oeste no tuvo problemas para derrotar al equipo de Colón por pizarra de 5 carreras por 1, en partido que se jugó en el Estadio Justino Salinas, de La Chorrera.

Pese a la derrota, los colonenses se clasificaron debido a la combinación de otros resultados.

El equipo de Coclé le ganó a Panamá Metro por pizarra de 5 carreras por 3, jugando en su propio patio del Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce.

Los partidos para este miércoles 25 de enero serán entre Panamá Este vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital; Coclé vs Panamá Oeste, en el Estadio Justino Salinas; Darién vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula, de la costa atlántica; Los Santos vs Bocas del Toro en el Estadio Omar Torrijos, de Santiago; Herrera vs Chiriquí en el Estadio Los Naranjos, de Boquete; Veraguas vs Occidente, en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.