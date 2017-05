Organización del Roland Garros rechaza invitar a Sharapova

La Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora de Roland Garros, no invitará al torneo (del 28 de mayo al 11 de junio) a Maria Sharapova, privando así a la estrella rusa de su único medio de poder participar en el Grand Slam de tierra batida, anunció su presidente Bernard Giudicelli.

La exnúmero uno mundial (actual 211) regresó al circuito a finales de abril tras 15 meses de suspensión por dopaje, pero se perderá por segundo año consecutivo la gran cita anual sobre arcilla, una prueba que ganó en dos ocasiones (2012 y 2014).

"No puedo privarle de los títulos logrados, pero hoy no puedo acordarle la invitación solicitada. Los títulos ganados aquí los conquistó dentro de las reglas y sin deber nada a nadie (...) Si existen invitaciones para regresos tras lesiones, no existen en cambio para regresos después de una sanción por dopaje. Le corresponde a ella reconquistar sus títulos", explicó Giudicelli en Facebook Live.

La noticia se conoció poco antes de que Sharapova, de 30 años, dispute contra la croata Mirjana Lucic-Baroni, su segundo partido en el Torneo de Roma, cuya organización si le otorgó una invitación ( wild-card).

Sharapova no está suficientemente bien clasificada en la AFP para disputar la fase previa, por lo que la única posibilidad para Sharapova de participar en Roland Garros era a través de una invitación, aunque la FFT ya había mostrado sus reticencias a concederle una invitación.

"La integridad es una de nuestros compromisos fuertes. No podemos decidir, por un lado, aumentar los donativos al fondo de lucha contra el dopaje y por el otro... (invitarle)", había dicho en marzo el presidente de la FFT.