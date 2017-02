Pacquiao se enfrentará a Khan el 23 de abril

El combate entre el filipino Manny Pacquiao, campeón del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y el británico Amir Khan se celebrará el próximo 23 de abril, anunciaron este domingo los dos púgiles tras tres semanas de incertidumbre y negociaciones.

"Las negociaciones entre Pacquiao y el equipo Khan resultaron en una pelea el 23 de abril, como los fans quieren. PacquiaoKhan", escribió el filipino en la red social de Twitter.

Negotiations between team Pacquiao and team Khan have come to terms for the April 23 bout as this is what the fans wanted. #PacquiaoKhan