Pacquiao: ‘No me esperaba esta decisión’

El filipino Manny Pacquiao, quien perdió su reinado del peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), a nte el australiano Jeff Horn, se mostró sorprendido por la decisión de los tres jueces y todo apunta a un combate de revancha.

+ info Jeff Horn vence a Manny Pacquiao

El australiano Horn se impuso por decisión unánime (117-111 y 115-113 dos veces) este sábado (domingo en Australia) ante la estrella filipina, tras un combate en 12 asaltos, en el Suncorp Stadium de Brisbane ante cerca de 50 mil espectadores.

"No me esperaba esta decisión”, afirmó Pacquiao tras el combate. “Pero es parte del juego. Es la decisión de los jueces y la respeto”.

Su contrato contra Horn, que participó en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, conlleva una cláusula de revancha y, justo después de haberse enfrentado, los dos parecían dispuestos a llevarla a cabo.

“Me enfrentaré a él de nuevo ante vosotros", clamó el australiano. “Por supuesto, sin ningún problema", respondió el filipino”.

Hay duda en el ambiente sobre la decisión de los jueces tomando en cuenta que incluso el árbitro estuvo a poco de parar el combate en el noveno asalto.

Horn, con la cara marcada, aguantó los golpes, pero no cedió y logró dominar los dos últimos asaltos.

"El árbitro vino a verme (antes del décimo asalto) y me dijo: 'muéstrame algo o paro el combate'”, recuerda. “Pensé: 'tranquilo, no va tan mal, puedo seguir sin problemas'. Es mi corazón el que me permitió continuar".

Horn desde el primer campanazo se fue al ataque sin temor alguno, al tener al frente a una de las leyendas del boxeo moderno, como lo es Manny Pacquiao.

El combate contó con mucha intervención del árbitro estadounidense Mark Nelson, por los constantes amarres; incluso Pacquiao sufrió dos cortes en la cabeza producto de par de choques con Horn, no intencionales.

Horn ahora está invicto con 17 victorias y 1 empate. Mientras que Pacquiao registra 59 triunfos, 7 derrotas y 2 empates.