Panamá, campeón de la Serie Mundial de béisbol intermedio

Panamá, representado a la región de Latinoamérica, conquistó este sábado la Serie Mundial Béisbol Intermedio al vencer al equipo de Southeast por marcador de 5 carreras a 4.

El certamen forma parte del programa de las Pequeñas Ligas, y se desarrolló en la ciudad estadounidense de Easley, en Carolina del Sur.

La Liga de Aguadulce estaba defendiendo los colores panameños en la competencia para peloteros entre 15 y 16 años.

Panamá empezó perdiendo 1-0 en la primera entrada, pero luego en la segunda volteó el marcador con dos anotaciones para tomar la delantera 2-1 en camino a llevarse el título.

Latin America is your Senior League Champion. They hold on to win 5-4. Thanks to all of our volunteers and teams. pic.twitter.com/XTByhIm3lE