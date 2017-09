Panamá se prepara para su tradicional maratón

La edición 41 del Maratón Internacional de Panamá se desarrollará el próximo 26 de noviembre, confirmó la dirigencia del Club Corredores del Istmo, que organiza la competencia, la cual se desarrollará en la ciudad capital.

El evento repartirá en premios cerca de 50 mil dólares y en el trayecto de 42 kilómetros se participará en la categoría individual y por equipos.

"Los 42 km individuales partirán a las 4:00 a.m. de los estacionamientos del hotel Miramar. A las 5:00 a.m., arrancarán los relevos, con equipos de ocho corredores, que también cubrirán cada uno tramos de unos 5 km hasta completar los 42. A las 6:00 a.m. partirá otra interesante prueba de 21 km", informó el comité organizador.

La carrera se desarrollará por la cinta costera, la vía Israel, Panamá Viejo y Costa del Este para retornar al punto de partida.

Gregorio Miró, de Corredores del Istmo, afirmó que para esta edición se espera la participación de unos mil 800 corredores entre extranjeros y nacionales.