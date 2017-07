Panamá sale con todo por la victoria

Después de un sacar un valioso punto en su debut en la Copa Oro ante Estados Unidos (1-1), la selección de fútbol de Panamá intentará este miércoles sumar tres puntos que le permitan tener opción de quedar de líder del grupo B del torneo.

Para dar este paso firme, el equipo panameño dirigido por el técnico Hernán Darío Gómez, deberá superar a Nicaragua, en duelo que se desarrollará en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, a partir de las 5:30 p.m.

El certamen se lleva a cabo en tierras estadounidenses y en el otro partido de la llave, Estados Unidos chocará contra Martinica, que en su estreno doblegó 2-0 al cuadro nicaragüense.

Para este juego ante Nicaragua, el técnico Bolillo Gómez afirmó que probablemente solo habrá algunos cambios en comparación con el cuadro titular que vio acción ante Estados Unidos el pasado sábado.

Para el técnico de la Sele el partido no será fácil, porque los rivales de turno tienen con qué ganar.

“La intención siempre es salir a ganar”, afirmó Bolillo Gómez en conferencia de prensa este martes, destacando que se encontrarán con una selección nicaragüense que se juega su última opción para seguir en carrera y que por eso será mucho más difícil el compromiso.

“Si ves a Nicaragua, tuvo las opciones claras para ganar el partido (contra Martinica)”, destacó el técnico.

“ Estamos preparándonos como para jugar la final, para hacer lo mejor, tener la continuidad del trabajo, el mayor orden; todo lo necesario para ganar”, afirmó Bolillo Gómez, quien reiteró que necesitan ganar al igual que Nicaragua.

“Y tienen cómo ganar, porque vi cómo tenían para ganarle a Martinica también. Me quedé viendo el partido, no ve que allí me pillaron (fue captado en la pantalla de la transmisión). Necesitamos sacar la mayor cantidad de puntos y queremos quedar de primero”.

En la conferencia el Bolillo Gómez afirmó que probablemente mantenga la dupla Gabriel Torres-Ismael Díaz en la delantera.

De la primera fase de este torneo de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, clasifican a cuartos de final los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros lugares de la ronda.