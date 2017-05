Paolo Espino, sin decisión en su debut en Grandes Ligas

El lanzador panameño Paolo Espino hizo su debut en el béisbol de las Grandes Ligas este viernes, pero no tuvo decisión en su apertura con los Cerveceros de Milwaukee que enfrentaron a los Cachorros, en el estadio Wrigley Field de Chicago.

Espino, quien es el istmeño número 58 que juega en la Gran Carpa, se trepó al montículo con ventaja de 2-0, ya que sus compañeros abrieron la pizarra con dos anotaciones en la primera entrada.

Su primer lanzamiento fue en la zona buena ( strike) ante Kyle Schwarber, a quien ponchó tres lanzamientos después.

Espino, de 30 años de edad y quien jugó 11 temporadas en las menores, retiró en fila a los seis primeros bateadores que enfrentó.

After 10+ years in the minors, @PaoloEspino10 has signed his big league contract and is ready for his @MLB debut! #MILatCHCpic.twitter.com/saao04E5K6