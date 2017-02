Paolo Espino va por su sueño; llegar a Grandes Ligas

"Mucha gente piensa de que como es Milwaukee, un equipo no llega a series mundiales sería más fácil, pero como en todos los equipos... tienen prospectos, buenos jugadores, tal vez no tienen de renombres, pero como en todos siempre habrá mucha competencia. No será fácil y por eso me estoy preparando lo mejor que pueda”.

Paolo Espino Lanzador panameño