Pete Rose devela su estatua

Pete Rose tomó un extremo de la lona que cubría una estatua de sí mismo y luego dejó al descubierto la obra, que lo muestra en una de las jugadas que ilustraban su energía en el béisbol. Aparece deslizándose de cabeza y levantando los pies, mientras sus codos rozan la tierra.

Finalmente, el toletero con más hits en la historia está inmortalizado en bronce. En una tarde cálida, miles de fanáticos se arremolinaron en la entrada del Great American Ball Park para rendir un homenaje a su ídolo. El pelotero originario de Cincinnati se convirtió en el octavo astro a quien los Rojos han honrado con una estatua frente al estadio.

"Simplemente es un honor estar en el mismo lugar que estos tipos", comentó Rose, suspendido de por vida por las Grandes Ligas por apostar a juegos de béisbol. "Esto tiene que ser la meta final de cualquier jugador en su deporte".

Con permiso de la oficina de las Mayores, los Rojos han rendido algunos homenajes a su pelotero más famoso y polémico en los últimos años.

En junio de 2016, lo exaltaron al salón de la fama del club, y retiraron su número 14 frente a multitudes en el parque.

En momentos en que los Rojos continúan el proyecto de reconstrucción para ser competitivos de nuevo, el fin de semana dedicado a Rose y a la escultura se convirtió en un inusitado motivo de festejo.

La novena de Cincinnati atrajo a 36 mil 613 fanáticos a su juego del viernes por la noche frente a los Dodgers de Los Ángeles, que dio inicio a las festividades. Se trató de la mayor afluencia de espectadores desde el encuentro inaugural de la campaña.

Los Rojos perdieron por 3-1, con lo que se estiró a siete su número de derrotas consecutivas. El sábado, había un calor de 32 grados centígrados (90 Fahrenheit), y algunos fanáticos se desmayaron durante la ceremonia previa al segundo juego de la serie. Rose, de 76 años, no puede ser votado para el Salón de la Fama del béisbol, debido a la suspensión.

El comisionado Rob Manfred rechazó la petición más reciente del exjugador para ser exaltado a Cooperstown, pero no ha descartado la posibilidad de volverlo elegible algún día.

Los excompañeros de Rose que sí llegaron al salón de la fama: Johnny Bench, Tony Pérez y Joe Morgan, figuraron entre los asistentes a la festividad sabatina.

Morgan se ausentó del homenaje del año pasado por problemas persistentes de salud. Esta vez, llegó apoyándose en dos bastones metálicos. Bench, Morgan y el cubano Pérez tenían ya esculturas en las inmediaciones del parque.

It was more than mere practicality that drove a savvy @PeteRose_14 to dive headfirst in his @Reds playing days. #14foreverpic.twitter.com/z2m1gxjiDg