Pibe Valderrama destaca la calidad del jugador panameño

El exjugador colombiano Carlos Pibe Valderrama afirmó que siempre había identificado el fútbol panameño con jugadores de calidad, que son técnicamente bien dotados y que los primeros que estuvieron en el fútbol colombiano le abrieron el camino a otros que han dejado un grato recuerdo.

“Los jugadores panameños que han ido a Colombia salieron por la puerta grande, porque han estado en clubes importantes y han salido campeones. Y no solamente como jugadores, sino como personas”, reseñó Valderrama.

El jugador estuvo este miércoles en Panamá para promocionar un partido de integración entre leyendas del fútbol colombiano y panameño, que se jugará el próximo 23 de julio en el estadio Maracaná a las 5:00 p.m., un evento que es organizado por la Academia Panafut.

Valderrama recordó que en su época hubo un momento en que los jugadores “no salíamos ni a la esquina”, por lo que fue duro que se abrieran las puertas, pero después, con la “generación de 1990 comenzamos a abrir las puertas y hoy muchos muchachos están saliendo, lo que nos pone orgullosos”.

El considerado uno de los mejores futbolistas del fútbol colombiano y de América, señaló que “siempre hemos tenido admiración del futbolista panameño por eso, porque han tenido técnica, carácter y temperamento. Lo hemos vivido en sangre propia, porque han ido a Colombia y demuestran que pueden jugar en cualquier parte del mundo”.

PANAMÁ

Hablando del técnico Hernán Darío Bolillo Gómez, que dirige a Panamá, Valderrama señaló que él sabe la labor que hace el entrenador, que trabaja al jugador no solo en lo deportivo, sino que también en lo psicológico.

Hablando a nombre propio del Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores, mencionó al panameño Román Torres, que salió campeón con ese club de la costa atlántica.

“Román dejó gratos recuerdos no solamente en el Junior, jugó en Millonarios y Nacional y siempre salió campeón, es un jugador que ha dejado en alto los colores de Panamá en Colombia, nosotros le tenemos mucha admiración y respeto. Allá vistió la camiseta con cariño, amor y se ganó el cariño de la fanaticada”.

ACTIVO EN EL DEPORTE

Valderrama, de 55 años de edad, estimó que lo peor que le puede pasar a un jugador cuando piensa colgar los tacos (zapatillas) es el mismo retiro.

“Uno como jugador de fútbol nunca se quiere ir, cuando uno inicia como yo, que comencé a los siete años, que tuve la suerte de retirarme a los 42 y jugar 22 años, pero el fútbol es así. A todos nos llega el momento del retiro y a pesar de todo eso nunca he dejado de practicarlo, me gusta jugar cuando los compañeros me invitan, porque yo digo que voy, mientras pueda, porque después irá a llegar una edad en la que no pueda, pero yo disfruto jugar”.

Valderrama señaló que anualmente disputa muchos partidos como el que va a tener en Panamá el 23 de julio.

“A mí me gusta jugar cuando me invitan, la demora es que me inviten, pero me encanta viajar, jugar y reencontrarme con los amigos”.

Apuntó que por eso trata de estar en condiciones para poder jugar y el "día que no pueda, le digo muchas gracias por la invitación".

“Pero todavía siento que puedo hacerlo, dar un espectáculo a la gente que va al estadio, y eso me da mucha tranquilidad”.

Además de Valderrama, los organizadores del evento mencionaron que para el 23 de julio vendrán al partido el portero René Higuita, que a través de un video que se presentó durante la conferencia de este mediodía, confirmó su asistencia. También estarán Danilo Pacheco, quien estuvo este miércoles con el Pibe, además de Adolfo Valencia, Harold Lozano y otras luminarias.

Por Panamá estarán René Mendieta, Ricardo Philips, Percival Piggot, Jorge Dely, entre otros.