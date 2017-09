Plaza Amador cae por goleada

En un partido para el olvido, el club panameño Plaza Amador cayó 7-1 ante el Olimpia de Honduras en el juego de ida de las semifinales de la Liga Concacaf realizado este jueves en el Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

Tres goles en el primer tiempo y otros cuatro en el segundo, le permiten al Olimpia poner un pie en la final de la competencia de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). El enfrentamiento de vuelta está programado para el próximo jueves 21 de septiembre en tierras hondureñas.

En la primera parte ambos equipos quedaron con un jugador menos con la expulsión de Carlo Costly, de Honduras, y Edgar Aparicio, del Plaza Amador, tras golpearse mutuamente al minuto 41.

RED CARDS Plaza Amador and Olimpia, Edgar APARICIO No. 17 and Carlo COSTLY no. 13 | @cdplazaamador@CDOlimpia#SCL2017@ScotiabankFCpic.twitter.com/6s6fyMZi9E