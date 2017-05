Del Potro confirma su participación en Roland Garros

El tenista argentino Juan Martín Del Potro, que estaba en duda por sus dolores en un hombro y en la espalda, confirmó este viernes que sí participará finalmente en Roland Garros, torneo que empieza este domingo en París y donde no juega desde 2012.

"Estoy muy feliz de volver a París, después de cinco años. Voy a jugar otra vez este torneo, que es muy lindo y muy importante. Espero encontrarme en buenas condiciones. Para mí, estos días sirven de preparación, para saber cómo está mi cuerpo, cómo me adapto a este torneo. Hace casi cinco años que no lo juego y espero estar bien para el día que me toque jugar", declaró Del Potro a la televisión ESPN tras su práctica en las instalaciones de Roland Garros.

"Es un torneo que quiero jugar, me da mucha ilusión poder participar", insistió.

Del Potro, que comenzará en Roland Garros contra su compatriota Guido Pella, cayó el miércoles en segunda ronda del torneo de Lyon ante el portugués Gastao Elias (125 del mundo) y dijo después que tenía dolores y que en París decidiría si podía jugar o no Roland Garros.

Con la confirmación de su participación, Argentina contará con su hombre mejor situado en el ranking mundial (30).

Del Potro, que en 2009 llegó a ganar el Abierto de Estados Unidos y que en 2010 fue número cuatro del mundo, vuelve a Roland Garros, donde su último recuerdo fueron los cuartos de final que estuvo a punto de ganar ante el suizo Roger Federer en 2012.

Sus últimas temporadas estuvieron marcadas por las lesiones, pero 2016 representó su resurrección, especialmente con la medalla de plata que logró en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y guiando a Argentina a la histórica primera Copa Davis de su historia.