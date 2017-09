Del Potro se inspira en el apoyo latino y está en semifinales

El argentino Juan Martín Del Potro eliminó al tercer favorito Roger Federer al vencerlo en cuatro sets de 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4 para avanzar a una semifinal del Abierto de Estados Unidos de tenis contra el número uno mundial, Rafael Nadal.

Del Potro, que había derrotado a Federer en la final de 2009 del US Open, volvió a repetir la hazaña tras un tenso partido de casi tres horas, y pese a estar sufriendo aún las consecuencias de una fuerte gripe.

El tenista de Tandil, que entró como vigésimo cuarto sembrado al cuadro principal, dejó por el camino en la cuarta ronda a otro fuerte sembrado, el austríaco Dominic Thiem (N.6), y en tercera al español Robero Bautista Agut (N.11).

"La verdad que me están haciendo un torneo especial todo ustedes, los latinoamericanos, les agradezco de corazón porque me ayuda mucho la energía que me mandan desde las tribuna, y desde Argentina también, gracias de corazón", dijo Del Potro al terminar el partido.

Las semifinales de hombres se jugarán en la tarde del iernes, en la cancha principal Arthur Ashe de Flushing Meadows, Nueva York.

La otra semifinal del programa la juegan el español Pablo Carreño Busta (N.12) contra el sudafricano Kevin Anderson (N.28).