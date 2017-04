Prospecto panameño da positivo y es suspendido por 50 partidos

Major League Baseball (MLB) anunció este martes la suspensión de varios peloteros que no pasaron un control de sustancias prohibidas y el prospecto panameño Jonathan Araúz, quien milita en la organización de los Astros, es uno de ellos.

Araúz, quien firmó en Panamá para jugar con los Filis de Filadelfia, pasó posteriormente a los Astros de Houston en 2016 y estaba clasificado como la promesa número 18 dentro de la organización.

Se informó que la suspensión es por 50 partidos tras dar positivo con la sustancia metanfetamina, que es un estimulante.

Esta sustancia está presente en medicamentos para tratar el trastorno del sueño y el déficit atencional y se necesita prescripción médica por parte de las autoridades de MLB para poder ser usada.

El jugador de cuadro chiricano, de 18 años, estaba previsto para que empezara la temporada en la categoría Clase A, reportó el portal del Baseball America, en el que resaltan entre sus habilidades su buen brazo.

La pasada temporada en la categoría Rookie bateó para .249, con 2 cuadrangulares y 18 carreras remolcadas.

