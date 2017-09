Pujols y Morales en la cúspide de la ofensiva en Grandes Ligas

El dominicano Albert Pujols, de los Angelinos de Los Angeles, y el cubano Kendrys Morales, de los Azulejos de Toronto, estuvieron encendidos esta semana en las Grandes Ligas con muy buena producción.

El veterano Pujols terminó el trayecto con 11 impulsadas -líder entre los latinos-, 2 dos jonrones (612 en su carrera) y .374 de promedio al bate.

