Rafael Nadal gana su tercera corona del US Open

El español y número uno mundial Rafael Nadal derrotó este domingo en tres sets corridos de 6-3, 6-3, 6-4 al sudafricano Kevin Andersen para conquistar su tercer título del Abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York, su decimosexta corona de Gran Slam.

Nadal, de 31 años, sumó su segundo Slam del año luego del décimo pergamino del Roland Garros de Francia, y el quinto de la temporada.

El tenista de Manacor, que fue campeón del US Open en 2010 y 2013, se coloca a tres títulos de empatar el récord de 19 trofeos de Gran Slam que tiene Roger Federer.

6-3, 6-3, 6-4.@RafaelNadal defeats Kevin Anderson to win his 3rd #USOpen title and 16th career Grand Slam🏆! pic.twitter.com/rJANGdqcyV