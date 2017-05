Rangers suman novena victoria en fila

Ryan Rua quebró el empate mediante un jonrón de tres carreras y los Rangers hilvanaron su novena victoria consecutiva, al doblegar este jueves 8-4 a los Filis de Filadelfia.

La seguidilla de triunfos de los Rangers es la más larga que cualquier equipo haya montado en la presente campaña en las mayores.

Texas barrió los ocho juegos durante una estadía en casa, frente a tres equipos distintos. Es apenas la segunda vez que la franquicia consigue eso en la historia.

Filadelfia ganaba por 2-0 antes de que los venezolanos Robinson Chirinos y Rougned Odor pegaran sencillos productores consecutivos con dos outs ante el relevista dominicano Joely Rodríguez (1-2) en la quinta entrada.

Rua siguió con su tercer cuadrangular, una línea que se fue apenas por encima de la barda del jardín derecho. El venezolano Martín Pérez (2-5) obtuvo finalmente respaldo ofensivo. Recetó ocho ponches y no dio boletos a lo largo de siete capítulos.

Los Rangers ostentan su mejor racha de triunfos desde que lograron 12 seguidos en julio de 2011. La única vez que han montado una mejor seguidilla fue en mayo de 1991, con 14.

BÁEZ APORTA ‘GRAND SLAM’ EN TRIUNFO DE CACHORROS

Javier Báez disparó un grand slam, Kris Bryant aportó un jonrón, y los Cachorros de Chicago derrotaron 9-5 a los Rojos de Cincinnati, para completar una barrida en tres encuentros.

Chicago superó a Cincinnati por 25-15 en la serie. Acumula 23 victorias en sus últimos 28 compromisos ante los Rojos.

El boricua Báez conectó tres imparables e impuso su mejor estadística en la campaña, con cinco remolcadas. Coronó un ataque de cinco carreras en el primer inning ante Amir Garrett (3-3), con su tercer grand slam de por vida.

Bryant llegó a ocho cuadrangulares en la campaña, mediante su batazo solitario en el cuarto acto. En el quinto, los Cachorros tomaron la delantera por 9-0.

John Lester (2-2) mejoró a una foja de 11-0 en sus últimas 15 aperturas de campaña regular en casa.

Permitió tres carreras y seis hits en poco más de seis entradas y se marchó con una ventaja de 9-1, luego de conceder sencillos al venezolano José Peraza, a Tucker Barnhart y al dominicano Arismendy Alcántara en el séptimo capítulo.

