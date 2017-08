Real Madrid se estrena con victoria

El Real Madrid se impuso este domingo por 3-0 al Deportivo de la Coruña en su estreno en la Liga Española de Fútbol.

Actual campeón de la liga, Real Madrid empieza como lider esta campaña por diferencia de goles tras su triunfo, aunque vio como Sergio Ramos era expulsado por doble amarilla con el tiempo cumplido (90+1).

Gareth Bale adelantó a los blancos al empujar a la red gallega un balón suelto en boca de gol (20), antes de que Casemiro hiciera el 2-0 (26) y Toni Kroos hiciera el 3-0 (62).

Los blancos llevaron el peso del partido ante un correoso Depor que también contó con ocasiones como las dos consecutivas de Florin Andone que salvó Keylor Navas (6, 8), quien también desviaría a tiro de esquina un penalti botado por el rumano (89).

En el 20, Gareth Bale recuperó un balón suelto en boca de gol para hacer el 1-0 y apenas seis minutos después, Marcelo pasaba un balón a Casemiro para que el brasileño rematara prácticamente a bocajarro haciendo el 2-0.

En la segunda parte, Sergio Ramos salvó en la línea de gol un remate de Andone (59), pero pese a intentarlo el Depor no lograría recortar, mientras que Toni Kroos aumentaría la cuenta blanca par hacer líder liguero a su equipo.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró "contento" de empezar como líder liguero.

"Ha sido un partido completo, dentro del partido hay que sufrir y sufrimos, pero controlamos muy bien el encuentro", dijo el técnico tras el partido.

"En general podemos estar contentos de lo que hicimos", agregó Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro, señalando que "es el inicio (del campeonato), falta mucho, pero contento de empezar así, de esta manera. Estoy contento por la prestación, el contenido. No estoy contento con lo que pasó con Sergio", añadió en referencia a la expulsión por doble amonestación del capitán blanco Sergio Ramos con el tiempo cumplido (90+1).

"Es como siempre, no me gusta ver salir a un jugador, pero ya está, no lo podemos cambiar. Hay que pensar ya en el próximo partido", dijo Zidane, que elogió el juego de su equipo en el segundo gol, tras una larga jugada combinatoria.

En el primer partido del día, el Athletic de Bilbao no pudo pasar del empate 0-0 con el Getafe, que regresaba a la Primera División. Barcelona supero 2-0 al Real Betis.