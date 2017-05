Retiran acreditación a tenista francés que besó a la fuerza a periodista

La organización de Roland Garros decidió este martes retirar la acreditación al joven tenista francés Maxime Hamou por "comportamiento inapropiado", después de que el deportista trató de besar a la fuerza a una periodista el lunes por la noche.

Hamou, de 21 años, era entrevistado por la periodista de Eurosport Maly Thomas tras ser eliminado en primera ronda, cuando pasó su brazo por encima del hombro de la reportera y la besó varias veces, pese a que ella trató de zafarse.

"Fue francamente desagradable. Si no hubiese sido un directo, le hubiese soltado un puñetazo", declaró la periodista a la edición francesa del Huffington Post.

La difusión del video de la secuencia a través de las redes sociales desató una gran polémica en Francia y la consiguiente decisión del torneo de expulsar al tenista, número 287 del ranking.

French Open bans Maxime Hamou after he kissed and groped a reporter during an interview after his loss to Pablo Cuevas (📹: @lynnlovestennis) pic.twitter.com/gcTLrZt2vN