Revelan fechas de juegos de Panamá camino a Rusia 2018

La Federación de Fútbol de Panamá dio a conocer este martes una comunicación de la Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (CONCACAF), en la que se revela las fechas 5 y 6 de la eliminatoria al mundial de Rusia 2018.

De acuerdo a la nota firmada por Phillippe Moggio, Panamá jugará de visitante ante Costa Rica el día 8 de junio y, cinco días después, el martes 13 de junio, lo hará como local ante Honduras.

A continuación el calendario completo de las fechas 5 y 6 de la eliminatoria de CONCACAF a Rusia 2018:

Jueves 8 de junio

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago. México vs. Honduras. Costa Rica vs. Panamá.

Domingo 11 de junio

México vs. Estados Unidos

Martes 13 de junio

Panamá vs. Honduras. Costa Rica vs. Trinidad y Tobago.

En estas jornadas se habían dado a conocer dos días tentativos.

Antes de estos compromisos, en la jornada 3, que se desarrollará el viernes 24 de marzo de este año se miden Estados Unidos ante Honduras; Trinidad y Tobago frente a Panamá y México con Costa Rica

En la jornada 4, el martes 28 de marzo juegan Panamá ante Estados Unidos, Honduras con Costa Rica y Trinidad y Tobago vs. México.

Las siguientes fechas de la eliminatoria se mantienen.

Panamá comenzó su eliminatoria el 11 de noviembre cuando venció a Honduras 1-0 y luego empató sin goles con México.