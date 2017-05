Roberto Chen se dio cuenta de su llamado en el camerino

El defensa del Árabe Unido, Roberto Chen, confesó que su llamado a la selección nacional de Panamá fue una sorpresa, se lo dijeron en el camerino después de la final del torneo Clausura que perdieron con el Tauro, el sábado, en el estadio Rommel Fernández.

“Fue una sorpresa, porque uno va saliendo con la tristeza de la derrota, entrar al camerino y enterarte de la noticia, verdad que fue algo de alegría en medio de la tristeza de haber perdido un título”, confesó Chen de 23 años.

El jugador del Árabe Unido fue llamado minutos después de conocerse la lesión del capitán del Tauro, Felipe Baloy, que se dio sobre el final del partido del sábado.

Chen entrenó este lunes con el equipo nacional. "En mi primer día de entrenamiento me sentí cómodo y feliz, obviamente, después de un año y un mes de regresar a la selección”, dijo el jugdor del Árabe Unido.

“De verdad que me fue bien con el Árabe Unido, he jugado la mayor cantidad de partidos de lo que tenía en tres años, me he puesto a tono, creo que llego en el mejor momento físico, he bajado 20 libras, entonces me siento muy bien", señaló.

Indicó que si hay la posibilidad de estar de titular, como lo insinuó este lunes el técnico Bolillo Gómez, “bienvenida sea".

Chen dejó atrás los malos recuerdos de lesiones, principalmente. Indicó que está en un momento de su carrera donde le ha vuelto la felicidad y se ha sentido de nuevo futbolista.

Recordó, con una sonrisa a flor de labios, que en solo cinco meses con el Árabe Unido “tengo más partidos de los que tuve en tres años, eso mentalmente te ayuda por lo de la continuidad de juego y te hace sentir vivo como futbolista. Así me siento yo, muy feliz, contento y con ganas de aportar mi granito de arena para el sueño de todo un país”.

Chen comentó que al principio le costó tomar el ritmo con su nuevo equipo. “Llegué con un exceso de peso muy elevado, estaba jugando con casi 20 libras por encima de mi peso, gracias a Dios que con el trabajo arduo del preparador físico del Árabe, y otras personas que también estuvieron involucradas en eso, pude rebajar en cuestión de 2 meses”.

“Al principio cuesta, pero me puse a tono y cerré fuerte. Al final para estos juegos de la eliminatoria no importa lo que hiciste hace cinco o seis meses, sino lo recién, y creo que mi presente es muy bueno, tuve una buena participación en la semifinal y la final y estoy disponible para lo que desee el profe”, agregó.

Hablando sobre el partido en Costa Rica del 8 de junio, indicó que allá se puede sacar puntos. “Siempre que salimos a la cancha está dentro de las posibilidades. El equipo está bien, esperemos que los que vengan lleguen en condiciones, y que los que tengan la oportunidad de salir el día 8 hagan su trabajo y, por qué no, pensar en traernos los tres puntos de San José”.