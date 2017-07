Rod Carew regresa a casa

El legendario pelotero panameño Rod Carew recibió este lunes, 3 de julio, un homenaje en el Target Field de Minnesota, casa de los Mellizos, con quienes el miembro del Salón de la Fama empezó su gloriosa carrera en el béisbol de las Grandes Ligas.

Carew, quien el pasado mes de diciembre recibió un trasplante de corazón y riñón, fue el encargado de hacer el lanzamiento de honor antes del partido de esta noche de los Mellizos, que recibían la visita de los Angelinos de Los Ángeles, precisamente el equipo con el que terminó su trayectoria.

“Cada vez que regresó a la ciudad gemela, siento como que estoy regresando a casa, porque era un muchacho cuando empecé jugando aquí”, afirmó Carew en conferencia de prensa junto a su esposa Rhonda, reportó el portal MCXV en su regreso al estadio de los Mellizos por primera vez desde su operación.

“Mucha gente me vio crecer y hacer muchas grandes cosas aquí con esta organización. Siempre es bueno llegar a casa”, afirmó el panameño de 71 años y quien jugó 19 temporadas en las Mayores entre Mellizos y Angelinos.

En el acto de este lunes, en el Target Field de Minnesota, los mellizos celebran los 40 años de que Carew fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana (1977) y los 50 años de ser escogido como el Novato del Año en el mismo circuito (1967).

Carew fue convocado a 18 juegos de estrellas y ganó siete títulos de bateo de la Americana. En 1991 ingresó al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, Nueva York.

En el Juego de Estrellas de 2016, Major League Baseball anunció que a partir de ese año el campeón bate de la Liga Americana se llevará el premio Rod Carew.

GIRO EN SU VIDA

La vida de Rod Carew tomó un giro en septiembre de 2015 cuando sufrió un ataque al corazón que lo dejó al borde la muerte. Siguió sobreviviendo con una máquina especial que permitía la circulación de la sangre en su cuerpo, tras la afectación en el corazón. Necesitaba un nuevo corazón.

Desde entonces estuvo en el círculo de espera por un donante de corazón y en diciembre de 2016 lo consiguió. Además, recibió un riñón.

Y fue un donante que había conocido años atrás, pero no fue hasta semanas después de la operación que se enteró que era un joven atleta que llegó a conocer.

“Lo conocí en un juego de baloncesto. Debí de causarle una buena impresión porque eso es todo lo que habló cuando su mamá lo recogió. ‘Oye, conocí a Rod Carew hoy’”, recordó Carew, quien afirmó que no volvió a ver al chico por un largo tiempo.

Se trata de Konrad Reuland, quien era jugador de la NFL (Jets y Ravens) y falleció tras sufrir un aneurisma cerebral.

“Él falleció para que yo pudiera vivir, pero lo tengo conmigo cada día para que me pueda ayudar a salir y salvar algunas vidas: hablando con la gente acerca de los problemas del corazón y también de la donación de órganos, porque tenemos mucha gente afuera que todavía están esperando por un órgano”, afirmó Carew.

En este día especial, Carew estuvo acompañado de su esposa Rhonda y en la ceremonia se reencontró con uno de sus grandes amigos, Tony Oliva, quien fue el receptor de honor en la ceremonia.

Una vez quedó solo en el montículo, Carew no pudo evitar la emoción al recibir una ovación de pie por parte de los aficionados que asistieron al coliseo.

Rod Carew played for two teams during his Hall-of-Fame career. He was honored by both on Monday @Angels@Twins@FSNorth@MLBonFOX#MLBpic.twitter.com/93jRLpSJ3p