Roddy White, receptor de Falcons, se retira de la NFL

Roddy White, el receptor más prolífico en la historia de los Falcons de Atlanta, se retiró de la NFL. White anunció el retiro en su cuenta de Twitter.

El jugador, que fue dado de baja por Atlanta antes de la temporada de 2016, agradeció al dueño del equipo Arthur Blank y a los Falcons por "11 años sensacionales".

…cont) officially retired from football and welcome the the second phase of my life.