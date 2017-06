Ruediger: 'Increíble que persista el racismo en el fútbol'

El zaguero de la selección de Alemania, Antonio Ruediger, considera "incomprensible" que no se haya erradicado el racismo de las canchas de fútbol.

Ruediger, uno de los jóvenes que la selección alemana prueba en la Copa Confederaciones, señaló que el problema es evidente en Italia, donde juega con la Roma, aunque también es una preocupación para la FIFA y los organizadores del torneo que sirve como fogueo para el Mundial por los incidentes que han ocurrido en el país anfitrión, Rusia.

El grupo antidiscriminación FARE reportó 89 incidentes de racismo y ultraderecha en partidos en Rusia la temporada pasada.

“Obviamente yo juego en Italia, donde estos incidentes suceden a menudo”, dijo Ruediger. “Estamos en 2017 y estas cosas no deberían seguir pasando”.

La Lazio, el tradicional rival de la Roma, recibió solo una multa cuando sus hinchas dirigieron insultos racistas contra Ruediger durante un encuentro la temporada pasada.

"Colocan muchas pancartas diciendo 'no al racismo', pero en realidad no hacen nada al respecto en Italia". "En varios partidos me han gritado mono, pero todavía no hacen nada. Es algo incomprensible".

La FIFA advirtió que los árbitros pueden detener un partido en la Confederaciones si hay gritos discriminatorios desde las gradas.