Russell Westbrook rompe récord de triple-dobles en la NBA

La estrella del Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, logró su triple-doble número 42 de la temporada este domingo para romper el récord de 55 años de Óscar Robertson en la NBA.

Con su décima asistencia del día, Westbrook -que tenía 35 puntos y 14 rebotes en ese momento- consiguió su récord de triple-dobles en el cuarto parcial del juego del Thunder contra los Denver Nuggets.

Finalmente su equipo venció a los Nuggets 106-105 y Westbrook terminó con 50 tantos, 16 capturas y 10 servicios para anotación.

Con la derrota, los Nuggets quedaron finalmente fuera de los playoffs.

Por su parte, Westbrook logró quebrar el récord de Robertson, que se mantuvo desde la temporada de 1961-1962.

La asistencia que logró el récord llegó con 4:17 minutos por jugar luego de una serie de disparos perdidos que retrasaron un poco el momento histórico.

Con su triple-doble en los libros, Westbrook anotó los 13 puntos finales de su equipo, incluyendo un triple cuando sonaba el silbato después de un tiempo de espera con 2.9 segundos del final.

Kyle Single entró la pelota a Steven Adams, que alimentó a Westbrook para el disparo que selló el triunfo.

El italiano Danilo Gallinari anotó 22 de sus 34 puntos en el tercer cuarto para liderar a los Nuggets, que pujaban con Portland por el octavo y último boleto para la postemporada en la Conferencia Oeste.

Have to see it to believe it. Russell Westbrook makes the @TISSOT buzzer-beater. #ThisIsYourTimepic.twitter.com/b4OqZwTGdy