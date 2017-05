El Russo Barahona afirma que no tiene problemas con nadie

El volante del Árabe Unido, Nelson Barahona, afirmó que no tiene problemas con nadie y que nunca ha estado involucrado en actos de violencia, por tal razón se enfoca en la semifinal de la LPF que arranca este fin de semana.

“ Todo el que me conoce sabe que yo nunca he sido partícipe de actos de violencia ni mucho menos de temas sensitivos de esa índole”, es parte de lo que escribió El Russo Barahona en su cuenta de Instagram, con el fin de hacerle ver a su familia, compañeros y afición que no tienen por qué preocuparse por su seguridad.

La reacción del jugador se dio luego de que este lunes circularon en las redes sociales mensajes que lo involucraban con presuntos problemas de violencia en la provincia de Colón.

“ Exhorto a la cordura y a la paz a mis hermanos de Colón”, agregó Barahona en el comunicado.

El exjugador de la selección nacional estuvo presente este martes en la conferencia de prensa para el inicio de la ronda semifinal de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), y conversó con algunos periodistas sobre lo que viene para el Árabe Unido.

Barahona se enfocó en el juego que tiene que hacer el equipo colonense para superar al Plaza Amador en esa llave de la semifinal, pero no quiso ahondar en detalles sobre su seguridad personal.

“Peligro de nada... No tengo problemas con nadie”, expresó cortamente Barahona.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, informó que el audio que 'colgó' en las redes sociales,en el que se imitó una comunicación de la Policía sobre el jugador colonense es falso y que se están haciendo las investigaciones.