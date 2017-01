Los Santos blanquea a Panamá Metro en el torneo juvenil de béisbol

Los Santos, de la mano de Luis López que tiró cinco buenas entradas, se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones al ganarle a Panamá Metro 8 carreras por 0 en partido que se jugó en el Estadio Nacional Rod Carew.

López, en las 5 entradas completas, se enfrentó a 20 bateadores, le conectaron 6 imparables, boleó a 1 y ponchó a 4. Cargó con la derrota el lanzador Orlando Lourdi.

Destacaron a la ofensiva por Los Santos, Alberto Céspedes, de 3-1, 2 carreras anotadas, 1 empujada; Gamaliel González, de 3-2, un doble conectado, 1 anotada, 2 empujadas; Justo Solís, de 3-2, 2 empujadas. Mejores bateadores por Metro fueron Jairo Carrillo, de 4-3, un doble; Iojhan Bernal, de 3-1, un doble; Abraham Hidalgo, de 4-1.

Colón venció a Herrera

Colón se impuso en su casa a la novena de Herrera por marcador de 6 carreras por 4, en partido que se realizó en el estadio Roberto Mariano Bula, de la Costa Atlántica.

El partido lo ganó el lanzador Anel Borbua, que lanzó 3 episodios un tercio, se enfrentó a 14 bateadores, le conectaron 5 inatrapables, boleó a 1 y ponchó a 2. El encuentro lo perdió el lanzador Joel Domínguez.

Panamá Este gana por abultamiento de carreras

Panamá Este ganó por abultamiento de carreras en la séptima entrada a Bocas del Toro, 10 carreras por 0, en un partido sin imparables ni carreras permitidas, en juego combinado entre dos lanzadores que se celebró en el estadio José De La Luz Thompson, de Chepo.

El juego lo ganó el lanzador Ariel Atencio, que tiró 6 entradas completas, se enfrentó a 20 bateadores, no le conectaron imparable, no boleó a nadie, ponchó a 6 jugadores, se combinó con Miguel Ríos para finalizar el encuentro sin imparables ni carreras. Por su parte, cargó con la derrota Wilber Martínez.

Panamá Oeste sorprende a Chiriquí

Panamá Oeste no tuvo problemas para derrotar al equipo de Chiriquí por pizarra de 9 carreras por 1, en partido que se jugó en el estadio Justino Salinas, de La Chorrera.

El partido lo ganó el lanzador Isidro Vásquez, que tiró 6 episodios completos, se enfrentó a 17 bateadores que le conectaron 2 imparables, boleó a 4 y ponchó a 4. El juego lo perdió Gustavo Wong.

Veraguas derrotó a Darién

El equipo de Veraguas derrotó en casa ajena a la novena de Darién por marcador de 10 carreras por 6, en un encuentro que se jugó en el Estadio Municipal, de Metetí.

El diestro Gerardo López fue el lanzador ganador, con 7 episodios completos lanzados, se enfrentó a 24 bateadores, le conectaron 4 incogibles, boleó a uno y ponchó a 7. Por su parte, el lanzador perdedor fue Ricardo Blackman.

Coclé blanqueó a Occidente

El equipo de Coclé derrotó a la novena de Chiriquí Occidente y la blanqueó 7 carreras por 0, jugando en su propio patio, el estadio Remón Cantera, de la ciudad de Aguadulce.

El partido lo ganó el lanzador Luis Veliz, quien lanzó 6 entradas un tercio, se enfrentó a 21 bateadores, le conectaron 3 imparables, ponchó a 5 y boleó a 3. Anótenle juego salvado a Kendry Cisneros. El juego lo perdió el lanzador Aldahir Miranda.

Los mejores bateadores por Coclé fueron Edwin Nieto, de 4-2, un doble conectado, 2 carreras anotadas, 2 empujadas; Jordán Agrazal, de 5-2, una anotada, 2 empujadas; Juan Crisp, de 5-3, 2 dobles, una empujada. Los mejores al bate por Occidente fueron David Domínguez, de 4-1; Keyson Vargas, de 3-2; y Ricardo Andrade, de 2-1.

Partidos para este sábado

Herrera vs Panamá Metro, en el estadio Rod Carew, de la ciudad capital; Bocas del Toro vs Colón, en el estadio Roberto Mariano Bula, de la Costa Atlántica; Los Santos vs Panamá Este, en el estadio José De La Luz Thompson, de Chepo; Veraguas vs Panamá Oeste, en el estadio Justino Salinas; Occidente vs Darién, en el estadio de Metetí; Chiriquí vs Coclé, en el estadio Remón Cantera, de la ciudad de Aguadulce. Todos los partidos comenzarán a las 7:00 p.m.

Tabla de posiciones de la serie regular