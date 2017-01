Los Santos clasifica a la segunda ronda

La selección de Los Santos aseguró su boleto a la siguiente ronda con una victoria sobre Darién, en el torneo Nacional de Béisbol Juvenil, que este año es dedicado al doctor Daniel Herrera.

Los santeños, con 13 victorias comandan la tabla de posiciones del certamen y es el primero en avanzar a la siguiente fase del campeonato. Los Santos se impuso al equipo de Darién, por pizarra de 6 carreras por 2, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de Las Tablas,.

El partido lo ganó el lanzador Diego Frías, que tiró 7 episodios completos, se enfrentó a 22 bateadores le conectaron un imparable, boleó a 2 y ponchó a uno. El juego lo pierde Andrés Ricord.

En el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de la ciudad de Las Tablas, entraron 336 fanáticos, que dejaron en taquilla la suma de 563 balboas.

GANA OCCIDENTE

Los lanzadores Raúl Quintero y Wilfredo Miranda, se combinaron, para guiar a Chiriquí Occidente a una importante victoria sobre Colón, 2 carreras por 1, en n el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, de Puerto Armuelles.

Quintero tiró lanzamientos en 7 entradas 2 tercios, en donde permitió 5 imparables, 3 bases por bolas y ponchó a 5 bateadores, para ganar el partido. Juego salvado para Wilfredo Miranda. Cargó con la derrota el diestro Eric López.

Los mejores al bate fueron, Albín Lezcano, de 2-1, una empujada; Edgardo Araúz, de 2-1, una empujada; Keyson Vargas, de 4-1, una anotada. En tanto que por Colón fueron, José Ponce, de 3-1, una empujada; Jorge Hernández, de 4-2; y Amni Ortega, de 4-1.

PANAMÁ METRO CON VIDA

El equipo de Panamá Metro apabulló a Veraguas, por abultamiento de carreras, en ocho entradas, 10 carreras por 0, en encuentro que se realizó en el Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

El juego lo ganó el diestro Teodoro Ortega, que lanzó 7 entradas completas, le conectaron 2 imparables, boleo a uno y ponchó a un bateador. Mientras que cargó con la derrota el lanzador Nicolás Barría.

PINTADO DE BLANCO

Herrera pintó de blanco a la novena de Panamá Oeste, jugando en el Estadio Rico Cedeño, de la ciudad de Chitré, en un partido que finalizó 8 carreras por 0.

El partido lo ganó el lanzador José Cedeño y lo perdió el lanzador Josué Reyes.

Los mejores bateadores por Herrera fueron, Onel Ríos, de 4-3, una carrera anotada, una empujada; Luis Rodríguez, de 4-2, un doble, un triple conectados, una anotada, una empujada; Rafael Jaén, de 3-1, un doble, 2 anotadas, una empujada. Mientras que los mejores al bate por Panamá Oeste fueron, Henry Real, de 4-2; David Gómez, de 5-1.

PIERDE CHIRIQUÍ

El equipo de Panamá Este logró una importante victoria al ganarle a Chiriquí, por marcador de 10 carreras por 5, en partido que se jugó en Los Naranjos de Boquete, provincia de Chiriquí.

El diestro Carlos Jiménez fue el lanzador ganador, entró como relevo, con 4 episodios completos lanzados, le conectaron un incogible, boleo a 2 jugadores, ponchó a 5 bateadores. Por su parte el lanzador perdedor fue James González.

Los mejores al bate por Panamá Este fueron, José Ramos, de 5-3, un doble, 3 anotadas, 2 empujadas; Josmar Jaramillo, de 6-3, un doble, 3 anotadas; Carlos Gutiérrez, de 5-3, un doble, 2 anotadas, una empujada. Por Chiriquí destacaron, Luis Avendaño, de 5-1, una carrera empujada; Josué Pitty, de 3-1, un cuadrangular conectado, una anotada, una empujada.

BOCAS DOMINA

Bocas del Toro consiguió su victoria ante el equipo de Coclé, por pizarra de 11 carreras por 5, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos, de Veraguas.

El partido lo ganó el lanzador Osman Quintana, que lanzó 7 entradas, se enfrentó 30 bateadores, le conectaron 10 imparables, ponchó a 5 y boleo a uno. El juego lo perdió el lanzador Julio Goff.

Los mejores bateadores por Bocas del Toro fueron, Víctor Ellis, de 2-1, un doble conectado, 2 carreras anotadas, una empujada; Joshwan Wright, de 4-1, una empujada; Virgilio Smith, de 4-1, un doble conectado, una anotada, una empujada. Mientras que los mejores al bate por Coclé fueron, Jordán Agrazal, de 5-4, una anotada, 2 empujada; Ormelis González, de 5-2, una anotada, una empujada; Edwin Nieto; de 5-3, 2 dobles, 2 anotas.

Partidos para este viernes

Los Santos ante Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew, de la ciudad capital, a las 8:00 p.m.; Herrera vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula, de la Costa Atlántica; Bocas del Toro vs Panamá Este, en el Estadio José de La Luz Thompson, de Chepo; Chiriquí vs Panamá Oeste, en el Estadio Justino Salinas; Veraguas vs Darién, en el Estadio de Metetí; y Occidente vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.