Solidaridad a Cataluña; con abrazo de estrellas deportivas

Los ataques terroristas perpetrados este jueves 15 de agosto en Cataluña consternaron al mundo entero y a ello no escaparon las estrellas del deporte, algunas de estas militan en España y sus muestras de solidaridad en las redes sociales registraron un alcance como pocos.

El argentino Lionel Messi, una de las estrellas del fútbol mundial y que precisamente milita en el club de Barcelona, una de las ciudades golpeadas por este hecho, expresó su pesar por lo ocurrido y destacó que los que quieren vivir en paz son más.

Messi expresó su posición en la red Instagram que hasta el momento superó los 2.5 millones de likes o me gusta.

Sin duda el deporte mueve masas y en la era digital mucho más. Este mensaje de Messi superó con creces la aprobación de los cibernautas en comparación a la que tuvo el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy con apenas 3 mil likes.

No es competencia, pero es una muestra que si figuras como Messi o el portugués Cristiano Ronaldo si se lo proponen podrían generar más opinión que cualquier gobernante.

CR7, delantero del Real Madrid, rival deportivo de Messi y el Barcelona, se sumó a los mensajes de apoyo en las redes sociales.

“Consternado con las noticias que llegan de Barcelona. Todo el apoyo y solidaridad a las familias y amigos de las víctimas”, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Twitter el jueves. Además, este viernes 'colgó' una imagen del minuto de silencio que tuvo el Madrid en su entrenamiento.

Figuras sobresalientes del deporte español como el ciclista Alberto Contador, el tenista Rafael Nadal y el baloncetista de la NBA Pau Gasol, también expresaron sus condolencias y respaldo a la comunidad de Cataluña.

Líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de igual forma enviaron su condena al ataque terrorista extendiendo una mano de ayuda y sugiriendo fortaleza.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!