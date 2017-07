Spieth se sobrepone a error y conquista el Abierto Británico

Jordan Spieth se recuperó de un error en forma magistral y prodigó estupendos tiros en los últimos nueve hoyos para conquistar este domingo el Abierto Británico, el tercer título de un major en su colección.

Spieth logró rebasar a su compatriota Matt Kuchar, quien lo rebasó momentáneamente en la tabla de marcadores. Se impuso por un margen de tres golpes, el mismo con el que comenzó la jornada, al entregar una tarjeta de 69 impactos, uno debajo del par.

En los últimos cinco hoyos, Spieth se ubicó en cinco debajo del par. Llegó a estar en desventaja por un golpe luego de 13 hoyos, pero hiló un birdie, un eagle y dos birdies que le dieron la victoria.

Y semejante muestra de golf llegó después de que rescató un bogey contra todos los pronósticos, desde una situación muy comprometida, en la que incluso se le sancionó con un impacto por no poder jugar la pelota desde el lugar donde había caído.

