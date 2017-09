Stanton lidera triunfo de los Marlins

El toletero Giancarlo Stanton continuó mostrando su poder y este miércoles sonó su jonrón número 56 de la campaña, para guiar a los Marlins de Miami en un triunfo de 9-2 sobre los Mets de Nueva York, contra quienes completaron la barrida en tres juegos.

Stanton necesita cinco batazos de vuelta completa más para igualar la marca de 61 de Roger Maris con los Yankees de 1961. El récord pertenece a Barry Bonds con 73.

El artillero de los Marlins igualó con el miembro del Salón de la Fama Ken Griffey Jr. con 56 vuelacercas en una campaña.

