Técnico del Liverpool reitera que Coutinho no está en venta

El entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, volvió a advertir al Barcelona de que el equipo inglés no tiene ninguna intención de vender al brasileño Philippe Coutinho.

"Queremos tener el mejor equipo posible, lo que implica quedarnos con los jugadores con los que contamos en la actualidad", afirmó Klopp en unas declaraciones ofrecidas a la cadena Sky.

"El Liverpool no es un club que necesite vender, así que lo que paguen por él no tiene importancia", agregó. "Desde un punto de vista financiero, no supone ningún dolor [no vender al jugador]", abundó el técnico.

El Barcelona quiere a Coutinho como reemplazo de Neymar, que la semana pasada fichó por el París Saint-Germain a cambio de 262 millones de dólares, y habría ofrecido por el centrocampista 'Red' cerca de 117 millones de dólares tras dos ofertas rechazadas por el Liverpool.

El club catalán cree que además de sustituir al atacante brasileño, Coutinho puede servir para ocupar la posición del capitán del equipo, Andrés Iniesta, que a sus 33 años necesitará dosificarse.

Pero Klopp insiste en que su pupilo, de 25 años, no está a la venta. Coutinho firmó 14 goles a lo largo de la pasada campaña entre todas las competiciones y el Liverpool acabó la Premier en cuarta posición.