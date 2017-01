Tensión entre Nicolás Muñoz y el Águila; no seguirá en el equipo

El delantero panameño Nicolás Muñoz no seguirá con el Club Deportivo Águila de El Salvador, luego de que la directiva del club anunciara que a partir de la fecha el jugador fue cesado.

Varios medios salvadoreños reportaron este jueves que la información se conoció después de los entrenamientos de la mañana y que al mismo tiempo la situación se puso tensa porque Muñoz está exigiendo la cancelación de lo que le adeudan. Además, tenía un año más de contrato.

"Voy a esperar. Si ya no me quieren aquí yo me tendré que ir, pero tienen que cancelarme lo que me falta”, fue lo que expresó el istmeño, reportó el diario salvadoreño El Gráfico.

Por su lado, el portal La Noticia SV informó que el presidente de CD Águila, Pedro Arieta Iglesias, fue quien dio la información de “que ambos jugadores [Muñoz e Isidro Rodríguez] participaron hoy en su última práctica y que por la tarde les será resuelta su situación contractual”.

Muñoz había sido colocado en la lista de transferibles y si ningún equipo lo deseaba se abría la posibilidad de seguir con el Águila, pero todo apunta que el equipo tiene otros planes para el arranque del Torneo Clausura 2017.

Nicogol Muñoz, de 35 años de edad, estaba en su segunda etapa con el Águila, desde 2014.