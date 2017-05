Tercera parte de la batalla entre Warriors y Cavaliers 

El tercer enfrentamiento consecutivo en una final del baloncesto de la NBA entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors será la oportunidad para que uno de ellos consiga el fin deseado: afianzarse como dinastía absoluta.

La final por el campeonato 2016-2017 de la NBA arrancará este jueves en la arena de los Warriors en Oakland, en una serie al mejor de siete partidos.

Los Cavaliers de LeBron James llegan en papel de defensores, luego de ganar (4-3) la final pasada ante Warriors, campeón de 2015.

Golden State fue el mejor equipo de la temporada regular con 67 victorias y 15 derrotas, y empujado por sus estrellas Kevin Durant y Stephen Curry avanzó a esta final con récord perfecto de 12-0 en los playoffs.

Ganando todos sus partidos con casi 17 puntos de ventaja, barrieron las series contra Portland (4-0), Utah (4-0) y San Antonio (4-0), algo nunca visto en la historia de los playoffs de la NBA.

Los Cavaliers necesitaron un partido más, pero igual estuvieron impresionantes al dominar a Indiana (4-0), Toronto (4-0) y Boston (4-1).

Por primera vez, LeBron James y Kevin Durant se verán en una cancha disputando una final de la NBA.

El King James ha sido la fuerza más dominante en el último quinquenio, con tres premios al Jugador Más Valioso de las finales, luego de ganar dos títulos con Miami Heat (2012 y 2013) y uno con Cleveland (2016).

LeBron ha ganado la mitad de los últimos ocho trofeos de más valioso de temporadas regulares, en tanto Durant se llevó su único galardón en 2013 y Stephen Curry en 2014 y 2015.

Los apostadores de Las Vegas dan favoritos a Golden State dado el refuerzo que ha significado Durant esta campaña para los Warriors.

