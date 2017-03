Estados Unidos supera a Japón y avanza a la final

Brandon Crawford anotó la carrera de la diferencia gracias a un error de Nubuhiro Matsuda en el octavo inning, y Estados Unidos superó anoche 2-1 a Japón para citarse con Puerto Rico en la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Bajo una llovizna constante en el Dodger Stadium, Matsuda malabareó un rodado de Adam Jones por la antesala, con lo que Estados Unidos avanzó por primera vez en la historia a la final del certamen. Andrew McCutchen remolcó la primera carrera de los estadounidenses.

La víspera Puerto Rico había sellado su pasaje a la final de este miércoles, con una victoria por 4-3 sobre Holanda en 11 innings.

En cada una de las cuatro ediciones del Clásico Mundial, la final se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Pero el equipo local nunca la había disputado.

"Esto significa mucho", afirmó McCutchen, toletero de los Piratas de Pittsburgh. "Tenemos un gran grupo de chicos en este equipo que ha dedicado tiempo a intentar y ganar algunos juegos. Se han hecho sacrificios, y aquí no hay egos cuando se abre esa puerta. Esto es lo bueno de este equipo. Todo el mundo es una superestrella en este equipo. Aquí no hay egos".

Los estadounidenses habían avanzado solo una vez a la semifinal, en 2009. Ahora, una nómina con varias estrellas buscará el título.

Ryosuke Kikuchi empató mediante un jonrón ante el relevista Nate Jones en el sexto episodio, pero Japón, dos veces campeón del torneo, incurrió en dos pifias cruciales por parte de su defensiva, que es normalmente su mayor fortaleza, durante la noche lluviosa en que buena parte de los espectadores no pudo quitarse jamás el impermeable.

McCutchen inauguró la pizarra por medio de un sencillo productor en el cuarto capítulo, momentos después de que Kikuchi cometió un error en la intermedia, que costó dos bases.

En la octava entrada, es probable que Japón hubiera sacado en el plato a Crawford con el rodado inocente de Jones. Pero Matsuda no pudo fildear y terminó lanzando a la inicial.

"Con vistas a este torneo, no quise hablar sobre el hecho de que Estados Unidos nunca lo había ganado (ni) llegado a la final", dijo el mánager de Estados Unidos, Jim Leyland.

"No creía que fuera un problema. Quería que esto, para los jugadores, fuera un recuerdo. He hablado mucho sobre esto. Tengan recuerdos. Esperamos que sea uno bueno, a pesar de los resultados (del miércoles). Para mí lo es. Ha sido todo un honor".

Japón ganó las dos primeras ediciones del Clásico, antes de caer en las semifinales de 2013.

Tanner Roark laboró cuatro entradas sin aceptar carrera y con pelota de dos hits, antes de que el mánager Jim Leyland recurriera al bullpen de forma anticipada y deliberada.

Su sexto relevista, Luke Gregerson, resolvió el noveno capítulo de forma perfecta, luego de que Pat Neshek salió de un atolladero con dos a bordo en el octavo episodio.

"Tonight, it's the United States moving on to the Finals!"#MLBTonight breaks down @USABaseball's big win right now pic.twitter.com/QUUG3Y18LD