Uruguayo Cavani niega problemas con Neymar

El futbolista uruguayo Edinson Cavani rechazó tener problemas con su compañero brasileño Neymar, con quien discutió el domingo en el partido del París Saint-Germain contra Lyon, y consideró que son cosas normales en el fútbol, informó el lunes la prensa de Uruguay.

Las dos estrellas del fútbol mantuvieron el domingo dos desencuentros por tirar un penal y tras una falta a favor en el triunfo del PSG por 2-0 ante el Lyon, lo que ha sido visto como una primera señal de una guerra de egos entre las dos estrellas sudamericanas.

"Esas son cosas que las crean. No sé por qué crean todas esas historias. La verdad creo que a veces son cuestiones un poco de normalidad, cosas que pasan en el fútbol", dijo el futbolista al programa uruguayo Gol de Medianoche de Radio Universal.

"Es una historia que me he enterado ahora hablando con mi hermano de que la gente habla de que Cavani no deja patear los penales o que hay un problema con Neymar. La verdad que no hay problema ninguno", señaló.

"Él (Neymar) recién llegó, seguramente se irá haciendo conocer cada vez más, nosotros, como siempre dije desde el primer momento, tenemos toda la positividad y la disposición para que se pueda adaptar de la mejor manera. Creo que se ha demostrado, porque se siente y se ve que se está adaptando rápidamente", añadió Cavani al hablar sobre la reciente llegada del brasileño al PSG.