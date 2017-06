Usain Bolt se despide de Ostrava con un triunfo sin brillo

La leyenda de la velocidad Usain Bolt ganó este miércoles los 100 metros de la reunión de atletismo de Ostrava, en su novena y última participación en una de sus citas favoritas, aunque solo pudo conseguir esta vez un tiempo de 10 segundos y 6 centésimas.

Tras una salida catastrófica, la estrella jamaicana tuvo que esforzarse para superar a sus rivales, entre los que no estaban los grandes pesos pesados de la línea recta.

A poco más de un mes del Mundial de Londres (4-13 agosto), Bolt todavía debe mejorar sensiblemente si quiere despedirse con un último título en la prueba reina, de la que ostenta el récord mundial (9.58 segundos).

Bolt no pudo mejorar el tiempo de su primera carrera del año, a principios de este mes en Kingston (10.03).

Los 100 metros serán la única distancia en la que participará en el Mundial londinense.

En un momento en el que Justin Gatlin y Yohan Blake acaban de destacar en las selecciones estadounidense y jamaicana, los tiempos de Bolt suscitan muchos interrogantes.

Antes del Mundial, el 'Rayo' intentará ganar en otros 100 metros, el 21 de julio en Mónaco.

Ostrava es un sitio especial en la carrera del mítico Bolt, que hizo desde 2006 de la cita checa una de sus etapas importantes en la preparación para los grandes eventos.

La última visita de Bolt suscitó una gran expectación en la ciudad checa, donde se preparó todo para un digno homenaje: fuegos artificiales, un mosaico en la grada, himno jamaicano y, sobre todo, un baño de masas, con 15 mil espectadores aclamando a la superestrella.

"No estoy contento con mi tiempo, pero esto solo es un principio. He tenido algunos problemas de salud", declaró Bolt, intentando enviar un mensaje tranquilizador.

En los 100m una nueva función de la leyenda @usainbolt. 10.07 para el ⚡️, que hasta se da el lujo de relojear al rival. #ATLETISMOenDEPORTVpic.twitter.com/ITlASQJy4O — DEPORTV (@canaldeportv) 28 de junio de 2017

OTROS GANADORES

Con un Bolt a medio gas, el sudafricano Wayde Van Niekerk ganó protagonismo, a sus 24 años, al lograr el mejor tiempo de todos los tiempos en los 300 metros, con 30 segundos y 81 centésimas.

El campeón olímpico de 400 metros mejoró el tiempo del estadounidense Michael Johnson (30.85s), que se remontaba al 10 de abril de 2000. También mejoró el récord de esta reunión, que ostentaba Bolt (30.97s).

El crono de Van Niekerk no es considerado un récord del mundo, ya que los 300 metros son una distancia no oficial, que no figura en el programa de los grandes campeonatos (Mundial o Juegos Olímpicos).

"Estoy muy contento con esta actuación y muy orgulloso de haber hecho historia, esto va a impulsar mi confianza", declaró. "Ahora voy a descansar, porque me queda todavía trabajo. Hay que ir paso a paso", apuntó.

Las otras estrellas de la reunión de Ostrava ganaron sin excesivos problemas, entre ellos el británico Mo Farah, que venció en su primera carrera en 10 mil metros de 2017 (27m 12.09s).

En el lanzamiento de jabalina, el intocable alemán Thomas Rohler, segundo mejor de la historia, fue inalcanzable para el resto (91.53 metros), igual que el doble campeón olímpico de triple salto, el estadounidense Christian Taylor (17.57 m).

La única decepción vino por parte del keniano David Rudisha, el rey de los 800 metros, que acabó cuarto en una carrera de mil metros que ganó su compatriota Nicholas Kipkoech.

Este martes, en la preapertura de la reunión, el vigente doble campeón mundial de lanzamiento de martillo, el polaco Pawel Fajdek, había mejorado su mejor actuación mundial del año con un lanzamiento de 83.44 metros.