Usain Bolt admite no ser el favorito en Mundial de Londres 2017

El jamaicano Usain Bolt, leyenda viviente de la velocidad, admitió este martes en rueda de prensa en Londres que puede no ser el favorito para el título de 100 metros en el Mundial de atletismo, que comienza el viernes en la capital británica.

"Es lo que estoy leyendo y lo que mi equipo me está diciendo (que no parte como favorito). Por ello tengo que ponerme a prueba a mí mismo una vez más", afirmó el velocista de 30 años, lanzando al mismo tiempo un aviso a sus rivales de 100 metros, que comienza el viernes y cuya final está fijada para el sábado.

Bolt no empezó muy bien esta temporada, con dos carreras por encima de los diez segundos, antes de mostrarse en mejor forma en Mónaco, en la Liga de Diamante, con 9.95 segundos.

"En la última carrera en la que competí hice 9.95, lo que muestra que estoy yendo en la buena dirección", dijo. "Es un Mundial y las dos rondas previas (a la final) siempre me ayudan. He estado en este campeonato muchas veces. Es la hora de la verdad, por lo que adelante", afirmo desafiante.

El jamaicano quiere seguir agrandando su leyenda. "El mejor título de prensa para mí en este Mundial sería: Usain Bolt se ha retirado invicto en un evento individual, imbatible, imparable", afirmó.

Bolt domina la velocidad desde los Juegos de Pekín 2008 (China), habiendo ganado ocho títulos olímpicos al ganar todas las pruebas de 100m, 200m y 4x100m.

También ha ganando once títulos mundiales de esas tres pruebas, solo escapandósele el título de 100 metros de Daegu 2011 (Corea del Sur), al ser descalificado por una salida falsa.

De los títulos olímpicos solo tuvo que renunciar al relevo de Pekín2008, ya que tras ganar el título, fue desposeído por dopaje de un compañero.

"Quiero hacer una demostración en este Mundial. Estoy confiado y listo para competir. Igual que mi entrenador. Estoy listo", insistió.

Bolt no quiso señalar quién será su máximo rival en la prueba de 100 metros de Londres, con la primera ronda el viernes, estando programadas las semifinales y la final el sábado en el mismo estadio del Este de Londres donde ganó los títulos olímpicos de 100, 200 y 4x100 metros en los Juegos de 2012.

"Los siete velocistas que estén en la final conmigo serán mis mayores rivales", señaló, sin destacar a ninguno en concreto.

Bolt es plusmarquista mundial de los 100 metros (9.58s) y los 200 metros (19.19s), en ambos casos desde sus victorias en el Mundial de Berlín (Alemania).

El astro jamaicano espera que esas plusmarcas perduren en el tiempo.

"Quiero presumir ante mis hijos cuando tengan 15 años, poder decirles que todavía soy el mejor", bromeó.

En la conferencia de prensa organizada por su marca deportiva Puma y presentada por el exvallista galés Colin Jackson, Bolt destacó su victoria con entonces récord mundial en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (19.30s) como la mejor actuación de su carrera.

"Fue claramente en Pekín (en los Juegos Olímpicos de 2008), en los 200 metros, porque nunca tuve claro si podía batir el récord del mundo", señaló. "Ese siempre fue mi principal sueño, siempre quise ser campeón olímpico de los 200 metros. Cuando batí el récord no sabía cómo reaccionar", afirmó.

Bolt insistió que no ha perdido motivación pese a su larga carrera, su historia de éxitos y estar dedicando muchas horas en la pista desde que tenía 10 años.

"Cada año encuentras algo más que te motiva. Me gusta la competición, evolucionar en la competición y me gusta que la gente corra rápido para presionarme", aseveró.

"Me siento cómodo diciendo que soy una leyenda porque me lo he demostrado a mí mismo. No sabía si sería plusmarquista mundial de los 100 metros. Todo es posible, simplemente tienes que tenerlo en mente y trabajar para ello. No hay palabras para explicar lo que he hecho durante años y me siento orgulloso de mí mismo", sentenció.

Las pruebas de velocidad del atletismo están habitualmente en el centro de la sospecha en lo referente al dopaje, que ha convulsionado este deporte en los últimos años por el caso del dopaje sistemático en Rusia.

Pese a la tormenta que ha descargado con fuerza sobre su deporte, Bolt insistió que todo iba por el buen camino.

"No puedes estar contento con el dopaje, pero estamos haciendo un mejor trabajo. Si haces trampas, te agarrarán", avisó. "Después del escándalo en Rusia, no puede ir a peor. Eso ha quedado atrás ahora. Afortunadamente, los atletas verán qué necesitan hacer para hacer que el deporte avance", agregó.