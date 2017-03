Venezuela vence a Italia y avanza a segunda ronda

Miguel Cabrera despertó de su letargo al conectar un cuadrangular dentro de un ataque de tres carreras en la novena entrada y Venezuela revivió por segunda noche consecutiva, al superar este lunes 4-3 a Italia para clasificarse a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

El astro de los Tigres de Detroit había estado apagado con el madero en el torneo pero conectó un descomunal jonrón por el jardín central para empatar el encuentro. Rougned Odor le siguió con sencillo para agregar otra carrera y anotó con un toque de sacrificio de Alcides Escobar para culminar el rally.

Ahora, los venezolanos hacen las maletas para viajar a San Diego, donde chocarán este miércoles con Estados Unidos en la segunda fase del Clásico.

Nada mal para un equipo que menos de 24 horas antes lamentaba en los vestuarios una derrota ante México y una aparente eliminación. Un cambio en el anuncio original por parte de los organizadores aclaró que Venezuela, y no los anfitriones, había avanzado al juego de desempate ante Italia, mediante un criterio de desempate que se basa en el promedio de carreras admitidas por cada inning jugado a la defensiva.

El público mexicano no se repuso de la decepción, y el graderío en el parque de los Charros de Jalisco lució prácticamente vacío durante el encuentro entre italianos y venezolanos.

A pesar de que los venezolanos permitieron 35 carreras, la tercera cifra más alta para una primera ronda en la historia de los Clásicos Mundiales, se unieron a Puerto Rico como los clasificados del Grupo D.

BOOM!!! @MiguelCabrera ties it up with a solo shot on the first pitch of the top of the ninth! #WBC2017pic.twitter.com/SXgRRSecKT