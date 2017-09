Westbrook firma extensión de contrato con el Thunder

Russell Westbrook se quedará con el Thunder. El estelar base y actual Jugador Más Valioso de la NBA firmó una extensión de contrato para permanecer en Oklahoma City, informó este viernes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el equipo no había divulgado el pacto. ESPN reportó primero el acuerdo, y señaló que es por cinco años y 205 millones de dólares.

Westbrook publicó una historia en Instagram la tarde de este viernes, una imagen suya gritando en la Chesapeake Energy Arena y con los brazos levantados.

Las palabras que eligió para acompañar la fotografía son el lema bajo el que se rige y el nombre de su fundación benéfica: "¿POR QUÉ NO?"

Westbrook adelantó esta semana que quería permanecer en Oklahoma City. Se dijo emocionado con las adquisiciones para esta campaña de los estelares aleros Paul George y Carmelo Anthony. Ambos jugadores cuentan con una opción en sus contratos al finalizar la campaña.

"Me encanta estar aquí", recalcó. "Estoy emocionado por la temporada. Obviamente, con muchos cambios, y eso me entusiasma. No diré más”.

Westbrook fue líder anotador de la liga la pasada temporada en promedio con 31.6 puntos por juego. Además, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias. De igual forma logró quebrar la marca de Oscar Robertson de triples-dobles en una campaña con 42.