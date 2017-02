Woods se retira de dos torneos por problemas de espalda

Tiger Woods se retiró de dos torneos a causa de persistentes problemas en la espalda, en un panorama sombrío para el campeón de 14 majors cuyo regreso a la competencia duró apenas tres certámenes antes de un nuevo contratiempo.

Woods informó este viernes en su portal que aún está lidiando con espasmos musculares que causaron su retiro del torneo de Dubai la semana pasada.

"Mis médicos me aconsejaron no jugar en las próximas dos semanas para continuar tratamiento y dejar descansar la espalda", explicó Woods. "Esto no es lo que quería ni lo que esperaba".

Woods estuvo fuera del golf durante 15 meses mientras se recuperaba de tres operaciones en la espalda -la primera una semana antes del Masters de 2014, la más reciente en octubre del 2015- y regresó a la acción con grandes esperanzas en un torneo no oficial en Bahamas la primera semana de diciembre.

Woods logró 24 birdies, para contrarrestar una cadena de errores y finalizó en el puesto 15t entre 18 participantes. Su regreso a las competencias oficiales no duró mucho.

Woods no hizo el corte en Torrey Pines y duró solamente una ronda en Dubai, donde disparó 77 golpes y se retiró al día siguiente con molestias en la espalda.

Esta semana, Woods informó en una entrevista promocional que no pensaba que se volvería perfectamente a causa de las operaciones. La entrevista fue con Peter Dawson, un ex ejecutivo que ahora promueve golf en Dubai.

"Me siento bien, no excelente", dijo Woods en la entrevista. "Por supuesto, no me voy a sentir excelente a causa de tres operaciones en la espalda, cuatro operaciones de las rodillas. Siempre voy a estar un poco adolorido. Así son las cosas. Siempre y cuando pueda funcionar, lo acepto".