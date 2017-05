Detienen al golfista Tiger Woods por manejar ebrio en Florida

El golfista estadounidense Tiger Woods fue arrestado por conducir bajo la bajo la influencia del alcohol, reveló la Policía de Florida.

El 14 veces campeón de Grand Slam fue registrado en la cárcel del condado de Palm Beach a las 7:18 a.m. después de ser arrestado por la Policía en Júpiter, Florida.

Tiger Woods fue puesto en libertad a las 10:50 a.m.

Al golfista de 41 años le fueron presentados cargos bajo el estatuto de conducir bajo la influencia de una sustancia controlada.

Woods no ha jugado al golf desde que se retiró del Dubai Desert Classic en febrero debido a dolores en la espalda.

Se sometió a una cirugía de fusión espinal el 20 de abril, su cuarta cirugía en tres años para tratar su problema de espalda, que le ha limitado a tres torneos en los últimos dos años.

El deportista escribió en su página web la semana pasada que desde su último procedimiento se sentía mejor de lo que había estado durante años y se mantuvo comprometido a volver al golf competitivo.

"Mi cirujano y fisioterapeuta dicen que la operación fue exitosa, es solo cuestión de esperar", escribió.

"Estoy caminando y haciendo mis ejercicios, y llevando a mis hijos a la escuela.

Todo lo que puedo hacer es tomarlo día a día. No hay prisa. Quiero jugar golf profesional de nuevo", subrayó.

Considerado el mejor jugador de golf de la historia, Woods protagonizó en 2009 un escándalo que llevó a la ruptura de su matrimonio con Elin Nordegren al confesar públicamente haberle sido infiel en reiteradas ocasiones por sus problemas de adicción al sexo.

Here's Tiger Woods' mugshot after his arrest on DUI charge pic.twitter.com/d6f8CpOIc5