Habrá campeona inédita en US Open: Stephens ante Keys

Sloane Stephens y Madison Keys buscarán su primer título de un certamen del Grand Slam, tras ganar este jueves sus respectivos duelos ante compatriotas estadounidenses para instalarse en la final del US Open.

A dos puntos de la eliminación ante Venus Williams, Sloane Stephens encontró la inspiración. Realizó sus mejores golpes en el momento más oportuno y avanzó a la final de un torneo del Grand Slam por primera vez en su vida.

También Keys disputará por primera vez la final de uno de los cuatro grandes certámenes, luego de doblegar 6-1, 6-2 a CoCo Vandeweghe.

What a dominate performance by @Madison_Keys ! The Rock Island native cruises into her 1st Grand Slam final! Video courtesy of ESPN pic.twitter.com/UUyMaOvY5j

Stephens estuvo muy cerca de sucumbir, pero ganó los últimos tres games de la primera semifinal de la noche entre dos tenistas estadounidenses, para doblegar 6-1, 0-6, 7-5 a Williams, siete veces campeona de majors.

5 months ago she couldn’t even walk due to a foot injury. Now @SloaneStephens is though to her 1st Major final. 🙌🏿 #usopenpic.twitter.com/PrdG2ZtvpD