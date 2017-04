‘Una despedida muy dolorosa’; último adiós para Amílcar Henríquez

Fue una emotiva y concurrida despedida que se le dio este miércoles 19 de abril, en el estadio Armando Dely Valdés de la ciudad de Colón, al jugador de la selección nacional de fútbol Amílcar Henríquez, quien falleció el pasado fin de semana.

Las honras fúnebres del jugador tuvieron como escenario el coliseo de fútbol de la costa atlántica y contó con la participación del presidente de la República, Juan Carlos Varela, autoridades deportivas, t écnicos, compañeros de equipo y amigos, quienes fueron a solidarizarse con sus familiares.

Pedro Chaluja, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y directivo del club Árabe Unido, resaltó que es una partida difícil, pero este lamentable hecho no solo tenía que verse como la muerte de un jugador, sino que le puede pasar a cualquier otra persona.

“No fue una, fueron dos personas. Todos conocemos a Amílcar, y la manera cómo sucedieron las cosas fue muy impactante en toda la sociedad”, afirmó Chaluja antes de empezar los actos religiosos.

“Pero esto no se trata de fútbol y no se trata de Amílcar solamente; se trata de una sociedad que está viviendo momentos de violencia, que no se deben dar, que no entendemos. No comprendo cómo en una provincia de menos de 300 mil habitantes no haya un control policial adecuado. Son muchas preguntas y hay mucho dolor”, afirmó el titular de la Fepafut.

Henríquez murió el pasado sábado 15 de abril, luego de recibir varios impactos de bala, en el sector de Nuevo Colón, un hecho que está siendo investigado por las autoridades judiciales panameñas, que empezaron un proceso contra ocho personas, que supuestamente están relacionadas con este hecho de violencia.

El volante de la selección panameña, tenía 33 años de edad, y además de jugar en el fútbol nacional con el Árabe Unido de Colón, también vio acción en el fútbol colombiano con el Atlético Huila, Deportivo Independiente Medellín, Real Cartagena y América de Cali.

Su último partido con la selección istmeña fue ante Estados Unidos el pasado 28 de marzo, en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

“Es algo muy doloroso... Como jugador fue algo magistral, que prácticamente era un siete pulmón en el terreno de juego. Siempre, desde muy chico, se entregó por el Deportivo Árabe Unido y por eso tuvo una salida muy pronta al extranjero”, afirmó Olrando Rodríugez exjugador del club colonense y de la selección. “Nos deja un vacío grande a los amigos del fútbol y a sus familiares”.

Rodríguez también destacó las buenas cualidades que tenía Henríquez fuera del terreno de juego, sobre todo como padre.

El cuerpo técnico de la selección panameña, encabezado por Hernán Darío Gómez, también participó de los actos, aunque el entrenador no quiso hablar con los medios de comunicación.

Las banderas de Panamá y la de la provincia de Colón, así como un suéter de la Sele y del Árabe Unido con el número 21, adornaron el féretro.